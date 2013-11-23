Украинцы в Италии, Британии, ФРГ, Польше и США собираются выйти на Евромайданы

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

В Facebook один за другим появляются анонсы будущих протестных акций. Так, украинцев в Польше зовут выйти на пикет в Варшаве в воскресенье, 24 ноября. Акция в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС должна начаться в 13:30 под Посольством Украины в Польше.

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«Будьте патриотами не только онлайн! Поддержим наших братьев и сестер, что вышли на площади в Киеве и других городах Украины и вне ее границ. Распространяйте это событие среди друзей, и приводите их с собой! Нас много, и независимо от того, где мы проживаем или родились, мы – один народ, одна нация!», – призывают активисты украинцев, которые находятся в Кракове. Там встреча запланирована на субботу. После литургии в 11:30 и возложения цветов к мемориальной доске жертвам Голодомора, украинцы пройдут к Украинскому консульству в Кракове.

«Это может быть новая украинская революция, а может – просто еще один важный шаг к пробуждению украинцев от вечного сна под названием “Кто-то другой это за меня сделает”. Так или иначе – Берлин присоединяется! В воскресенье 24 ноября 2013 г. в 12 часов собираемся возле Бранденбургских ворот. Приходите на 15-20 минут раньше, чтобы всем найтись», - отмечено в приглашении для украинцев в Германии.

Украинцы Италии также уже заявили о своем протесте против приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Первая акция протеста состоится завтра в Риме, возле базилики св. Софии (Via di Boccea 478). В 16:00 там будет Литургия-Панихида по жертвам Голодомора. После все желающие смогут подписать письмо-обращение к украинцам на Майдане.

Украинский конгрессовый комитет Америки призывает украинцев в Нью-Йорке к протесту. В субботу в 3:30 все неравнодушные будут ожидать под зданием Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций.

Украинцы Великобритании собираются в субботу в 12:00 на Парламентской площади в Лондоне. Всех просят приходить с флагами Украины и ЕС.

Как известно, 21 ноября правительство обнародовало распоряжение о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В тот же день вечером на Майдане Незалежности собралась около тысячи несогласных с решением власти. На следующий день в Киеве и областных центрах Украины продолжились акции протеста.

Всемирный конгресс Украинцев уже осудил решение властных структур Украины относительно остановки процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и возобновление активного диалога с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза.