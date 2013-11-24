Шлагбаум под Кабмином пустили на таран
17:33, 24 ноября 2013Политика
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Митингующие в поддержку соглашения об ассоциации Украины с ЕС предприняли попытку штурма кабинета министров в Киеве
Митинг под Кабмином
Протестующие выломали металлический шлагбаум и пытались использовать его как таран, чтобы прорвать оцепление милиции. Правоохранители в ответ вновь применили дубинки и слезоточивый газ, отбив атаку митингующих, сообщает РИА Новости.
Правоохранительные органы забаррикадировали изнутри все въезды и выезды из здания правительства и администрации президента.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, во время столкновений травму получил сотрудник милиции, в которого бросили металлической трубой, разбив ему лицо. На место происшествия вызвали "скорую помощь", пострадавший госпитализирован.
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