Суд запретил проведение акций в Николаеве и Кременчуге

Об этом УНИАН сообщил мэр города Олег Бабаев.

По его словам, 23 ноября в исполком обратился начальник городской милиции с письмом, в котором сообщил о том, что в воскресенье, 24 ноября, на 12.00 по меньшей мере пять общественно-политических организаций с противоположными политическими взглядами запланировали массовые мероприятия в центре Кременчуга.

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«При таких условиях, правоохранительные органы предупредили нас, что в настоящее время существует риск возникновения масштабных провокаций, массовых беспорядков, общественный порядок находится под очевидной угрозой и прямая ответственность за это возлагается на меня как на городского главу. При таких обстоятельствах , а также с целью сохранения гражданского мира и спокойствия было принято непростое решение - в интересах всех кременчужан обратиться в судебные органы и требовать запрета всех массовых мероприятий в этот день. Наши общие интересы - безопасность и благосостояние всех кременчугских семей без исключения и независимо от политических взглядов», - сказал мэр.

В милиции Кременчуга УНИАН подтвердили, что на сегодня в центре города фактически на одно время были запланированы мероприятия сторонников и противников евроинтеграции.

Также сегодня было запрещено проведение акций в городе Николаеве, сообщают НикВести.

Окружной административный суд Николаевской области удовлетворил иск исполкома Николаевского городского совета за подписью вице-мэра Юрия Андриенко к организаторам Евромайдана, а также партий «Русский блок» и ПСПУ и, таким образом, запретил проведение Евромайдана в Николаеве.

Такое решение было принято судьей Оксаной Малых в ночь с 23 на 24 ноября. Запрет продлится до 7 января.