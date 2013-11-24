Митинги и акции проходят в Харькове, Чернигове и Симферополе (фото)

Харьков

В Харькове на Евромайдан вышли около 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит на площадке перед памятником Тарасу Шевченко на улице Сумской в центре Харькова.

Участники Евромайдана держат национальные флаги, флаги Европейского Союза и транспаранты с надписями: “Украина - это Европа, вместе мы сила”, “Украина - шаг в ЕС”.

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Мероприятие началось с гимна Европейского Союза, который на скрипке сыграла одна из участниц акции.

Рядом с памятником Шевченко волонтеры собирают подписи, которыми участники акции уполномочивают Президента Украины Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите.

На площадке работает информационная выставка коллажей, детских рисунков с конкурса “Мы - европейцы”, инфографики, где изображены преимущества для Украины от подписания соглашения с ЕС.

Организаторы Евромайдана установили фоторамку с надписью “Я выбираю ЕС”, в которой могут сфотографироваться все желающие.

Участники Евромайдана выступают за внедрение в Украине европейской системы ценностей.

Чернигов

В Чернигове проходит акция "Я выбираю ЕС!".

Как передает корреспондент УНИАН, в центре Чернигова - в сквере имени Попудренко - собрались более 150 человек, которые требуют подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Ораторы призывают людей, которые вышли на акцию, приводить родственников и друзей, ведь только вместе можно добиться перемен.

В рамках акции проходит сбор средств в поддержку Евромайдана в Киеве. В сквере размещена фотовыставка "Почему я выбираю ЕС" и "С чем позитивным я ассоциирую ЕС".

Организаторы акции еще вчера вечером установили палатку и провели там ночь.

По словам руководителя местной организации "Демократического альянса" Игоря Андрийченко, в палатке находились 5 человек, за ночь несколько раз к ним подходили работники милиции. Никакого противодействия правоохранители не оказывали.

Также Андрийченко отметил, что ему по телефону сообщили о решении суда, который якобы запретил проводить акцию, хотя соответствующего документа до сих пор организаторы не видели.

По словам Андрийченко, пока не известно точно, будет ли акция в Чернигове бессрочной, или же ее участники разойдутся, а затем опять соберутся. "Все зависит от сегодняшних решений в столице", - сказал он.

Симферополь

В Симферополе более 2 тысяч человек проводят митинг в поддержку решения Кабинета министров приостановить подготовку подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь, 200 человек, среди которых, в частности, сторонники Народного Руха Украины, Конгресса украинских националистов и активисты Меджлиса крымских татар организовали акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

Первый митинг проходит на центральной площади - имени Ленина, второй изначально начался там же, но позже сторонники евроинтеграции прошли по центральной части Симферополя к Представительству Президента Украины в Крыму.

Участники первого митинга держат плакаты: «Не надо продавать - надо работать», «Интересы Украины и Крыма - прежде всего», «Я поддерживаю решение правительства», «Не позволим Европе диктовать нам условия», флаги Партии регионов, партии «Русский блок», флаги Украины и Крыма.

«Мы никому не позволим перечеркнуть наше общее прошлое, потому что без него не может быть достойного настоящего и будущего. Надеюсь, мы осуществим мечту многих крымчан и свяжем Крым с Краснодарским краем России мостом через Керченский пролив», - сказал на митинге председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

При этом он заявил, что Украине есть чему поучиться у Европы, в частности, стандартам жизни. «Строить свои отношения с ними мы должны на равноправных позициях, а не выполнять односторонние условия и требования», - сказал Константинов.

Сторонники евроинтеграции держат плакаты «Крым за европейское будущее», флаги Украины, Евросоюза и национальные флаги крымских татар, а также скандируют: «Мы - это Европа!».

Собравшиеся требуют отправить в отставку правительство Николая Азарова, а от Президента Виктора Януковича – «набраться мужества поехать в Вильнюс и подписать Соглашение об ассоциации».