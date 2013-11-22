Во Львове студенты объявили акцию гражданского неповиновения (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение они приняли 21 ноября на акции протеста против отказа власти подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Кроме этого, активисты призывают прийти сегодня в 19.00 к памятнику Тарасу Шевченко на акцию протеста.

«Кто имеет возможность, просим взять теплые вещи, карематы, продукты. Власть боится своих граждан! Сегодня нужна максимальная мобилизация - чем больше людей придет, тем больше шансов, что нашу позицию услышат», – указывается в сообщении активистов.

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21 ноября более 100 студентов львовских вузов собрались на площади у памятника Шевченко в центре Львова, протестуя против решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.