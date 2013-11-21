Подход к АП перекрыли автобусами с силовиками

В частности три автобуса находятся на Банковой со стороны улицы Институской, сообщает Украинская правда.

По состоянию на 23.10 около 1000 возмущенных решением правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом вечером 21 ноября собрались на Майдане Независимости в Киеве.

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Как известно, в четверг правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент в четверг отклонил все 6 законопроектов по выезд заключенных для лечения за границу.

21 ноября вечером миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвали президента Януковича придерживаться своих обещаний по закону о лечении заключенных.