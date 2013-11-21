Визит в Вильнюс остается в графике Януковича

Визит в Вильнюс на саммит «Восточного партнерства» остается в графике Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал советник Президента Андрей Гончарук.

Гончарук отметил, что не видит оснований не ехать в Вильнюс, поскольку, кроме Соглашения об ассоциации с ЕС, к подписанию планируется еще ряд важных отраслевых соглашений.

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“В плане он у нас стоит”, - сказал советник Президента.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции “Батькивщины” Арсений Яценюк заявил, что лидеры оппозиции примут участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе, хотя там и не будет Президента Януковича. На вопрос журналистов, откуда Яценюк знает о том, что Янукович не поедет в Вильнюс, он ответил: “Увидите”.