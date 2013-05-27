Советник Президента: Сотрудничество с Таможенным союзом не препятствует евроинтеграции
Сотрудничество со странами-участницами Таможенного союза не препятствует евроинтеграционному курсу Украины, отмечает советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
«Этот курс для нас остается стратегическим. А учитывая то, что и Украина, и страны Таможенного союза заинтересованы в сотрудничестве с другими странами, с третьими странами, с другими объединениями, то понятно, что соответствующий процесс в соответствующих рамках не должен создавать препятствия и проблемы», - сказал Гончарук во время брифинга .
Он, в частности, подтвердил, что подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом остается неизменной целью Украины.
«Таким образом, определенные события, которые состоятся, как мы надеемся, в ближайшее время, а именно - заключение Меморандума об углублении сотрудничества Украины и Таможенного союза, никоим образом не создадут препятствий для нашего дальнейшего развития сотрудничества со странами Европейского Союза», - подчеркнул советник Президента Украины.