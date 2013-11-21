ПР выступила с официальным заявлением по поводу приостановления подготовки к ассоциации с ЕС

Фракция Партии регионов выражает свою полную и всестороннюю поддержку евроинтеграционного курса Президента Украины Виктора Януковича и заявляет, что по-прежнему главным ориентиром партии остается создание оптимальных внешнеполитических условий для дальнейшей модернизации всех сфер общественной жизни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В ПР подчеркивают, что они не намерены ориентироваться на повышение стандарта жизни только заключенной Юлии Тимошенко.

"Экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко решила под прикрытием евроинтеграционного процесса в присущем ей стиле провернуть очередную авантюру. Как всегда – за счет Украины – улучшить свои личные дела, удовлетворить свои собственные интересы и амбиции, избежать наказания за совершенное преступление", - говорится в сообщении.

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Политики отмечают, что на современном этапе, в контексте глобальных вызовов и угроз, внешняя политика страны должна формироваться прежде всего на основе национальной выгоды и прагматизма.

"В этом плане показательны отдельные данные относительно внешней торговли с Российской Федерацией – нашим стратегическим торгово-экономическим партнером: по данным Госкомстата Украины, за период с января по сентябрь 2013 года товарооборот уменьшился на 5,7 млрд долл. США или на 17%, экспорт товаров – на 1,7 млрд долл. США или на 12,9%", - говорится в заявлении фракции.

В своем заявлении "регионалы" также обратились к руководству Европейского Союза с предложением о создании совместной полномочной группы высокого уровня с целью разработки комплекного плана первоочередных мер относительно компенсации ожидаемых экономических потерь Украины из-за подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.