"Украинский дом" просит оппозицию не митинговать у себя на лестнице

Об этом говорится в письме директора ГП "Украинский дом" Оксаны Гриценко, адресованном партии "Батькивщина".

Ранее юристы партии обратились к руководству ГУД и ГП "Украинский дом" с просьбой посодействовать проведению данного мероприятия и беспрепятственной встречи народных депутатов с избирателями.

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Кроме того, партия "Батькивщина" подала все заявки, необходимые для проведения мирного шествия и Народного Вече "За Европейскую Украину!" в воскресенье, 24 ноября.

Так, основная заявка в Киевскую городскую государственную администрацию была подана еще 15 ноября, дополнительно были проинформированы столичная милиция, Госавтоинспекция, Управление государственной охраны, Государственное управление делами.

Как известно, 24 ноября оппозиция планирует провести акцию "За Европейскую Украину", в которой, в частности, примут участие лидеры трех оппозиционных сил - Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок - и лидер инициативы "Третья республика" Юрий Луценко.

Планируется, что в 12.00 мирное шествие двинется от памятника Шевченко в сторону Европейской площади, где на лестнице "Украинского дома" ориентировочно в 13.00 начнется митинг и концерт