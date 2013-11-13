Оппозиция зовет украинцев 24 ноября на акцию в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, по этому поводу лидеры трех оппозиционных сил подписали заявление.

Яценюк отметил, что акция должна быть не политической, а народной - по поддержке европейского будущего нашего государства.

Как говорится в переданном агентству УНИАН обращении парламентских фракций «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода», сегодня «фракция Партии регионов по указанию Президента Януковича провалила голосование за ключевой пакет евроинтеграционных законопроектов, который гарантированно открывал Украине путь к подписанию исторического Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом».

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Оппозиция, как и раньше, была готова отдать 100% голосов «за все евроинтеграционные законы, в том числе за несовершенные президентские – о прокуратуре и о выборах. Мы также пошли на трудные, но такие необходимые компромиссы по вопросу преодоления последствий выборочного правосудия. Сама Юлия Тимошенко неоднократно четко и публично выступала с призывами не ставить подписание соглашения в зависимость от ее личной дальнейшей судьбы, какой бы тяжелой она не была», говорится в обращении.

По убеждению его авторов, «откровенный саботаж Партией регионов евроинтеграционного пакета законопроектов означает лишь одно – Виктор Янукович сознательно срывает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, лишает нас шанса на реализацию многовекового стремления украинского народа: быть полноправной и неотъемлемой частью свободного, демократического европейского сообщества».

Как заявляет оппозиция, «провал подписания Соглашения об ассоциации – это не просто государственная измена, это прямой путь к экономической катастрофе и дефолту Украины», «это неминуемый разворот нашего государства в прошлое, в сторону дикой неосоветской империи под названием «Таможенный союз». Это закрытые перед нами и нашими детьми двери в цивилизованную Европу. Это клуб пожизненных президентов, к которому так стремится вступить лично Янукович через намерения сфальсифицировать результаты президентских выборов 2015 года».

Поэтому оппозиционные силы призывают всех, кому не безразлична судьба европейского будущего Украины, независимо от политических пристрастий, 24 ноября в 12.00 собраться в Киеве и поддержать одно категорическое требование к Януковичу – подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».