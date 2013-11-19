Главное за день: обзор топ-новостей

Проекты по Тимошенко не рассматривались

Поскольку депутаты не проголосовали за повестку дня, то они не хотят рассматривать законопроекты относительно лечения заключенных за рубежом, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, считает спикер парламента Владимир Рыбак.

"Оппозиция не хочет рассматривать вопрос по лечению Тимошенко", - сказал Рыбак и добавил, что ВР переходит к рассмотрению вопросов во втором чтении.

Также Рыбак сообщил, что парламент в четверг, 21 ноября, будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, в том числе и о решении «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

ВР повысила штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет штраф от 200 до 350 необлагаемых минимумов или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест на срок от 7 до 10 суток.

Уход за ребенком будет засчитываться в страховой стаж

Период отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы, исходя из размера минимального страхового взноса.

Рыбак пригрозил оградить ложу журналистов стеклом

Народный депутат от Партии регионов Александр Стоян отметил, обращаясь к Рыбаку, что еще “месяц назад” предлагал “сделать возможность для нормальной работы депутатов” после того как из ложи прессы на депутатов от ПР упала крышка фотоаппарата.

“Сегодня летят плакаты. Я уже не говорю о том, что плакаты с лицом Тимошенко. Депутаты вынуждены были ходить по лицу уважаемой оппозиционерки”, - сказал Стоян.

Он призвал отгородить ложу прессы «каким-то ограждением».

Пшонка говорит, что оффшоры Тимошенко и Лазаренко не ограничиваются $ 500 миллионами

Специалисты международной юридической организации, к которым за помощью обратилось Миндоходов, нашли еще материалы, которые указывают на незаконное выведение Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко средств на счета иностранных банков.

Авиакатастрофа в Казани: Экспертиза отвергла версию технической неисправности "Боинга"

Силовые установки работали вплоть до столкновения самолёта с землёй. При этом, разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолёта и двигателей по результатам предварительного анализа не выявлено. Продолжается анализ и расшифровка параметрической информации.

Также сообщается, что в процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Украина

Сегодня в Париже состоится решающий матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2014 по футболу между сборными Франции и Украины. Для обеих команд это последний шанс получить путевку на турнир, который состоится летом следующего года в Бразилии.