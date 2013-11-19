Проекты по Тимошенко рассматривать не будут - Рыбак

Поскольку депутаты не проголосовали за повестку дня, то они не хотят рассматривать законопроекты относительно лечения заключенных за рубежом, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, считает спикер парламента Владимир Рыбак.

"Оппозиция не хочет рассматривать вопрос по лечению Тимошенко", - сказал Рыбак и добавил, что ВР переходит к рассмотрению вопросов во втором чтении.

Вместе с тем спикер отметил, что таким образом вопрос лечения осужденных "рассматривать не будем".