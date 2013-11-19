Проекты по Тимошенко рассматривать не будут - Рыбак
11:14, 19 ноября 2013Политика
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Верховная Рада перешла к рассмотрению проектов во втором чтении
Рибак "закрыл" вопрос Тимошенко
Поскольку депутаты не проголосовали за повестку дня, то они не хотят рассматривать законопроекты относительно лечения заключенных за рубежом, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, считает спикер парламента Владимир Рыбак.
"Оппозиция не хочет рассматривать вопрос по лечению Тимошенко", - сказал Рыбак и добавил, что ВР переходит к рассмотрению вопросов во втором чтении.
Вместе с тем спикер отметил, что таким образом вопрос лечения осужденных "рассматривать не будем".
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