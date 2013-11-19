Пшонка говорит, что оффшоры Тимошенко и Лазаренко не ограничиваются $500 миллионами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

По его словам, кроме двух счетов, которые были обнаружены международной юридической организацией и на которых хранятся более 500 млн долл., найдены еще данные о незаконном переводе средств, материалы по ним будут оформлены и переданы в Женевский суд.

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На уточняющий вопрос, о каких суммах в этих материалах идет речь, Пшонка ответил, что там фигурируют “еще миллионы долларов”.

В то же время генпрокурор отметил, что на данное время нельзя сказать, сколько времени необходимо для возвращения этих средств в Украину.

Как отметил генпрокурор, Украина впервые за годы своего существования сталкивается с такой процедурой возвращения денег, и, как известно, по этим делам необходимо сначала, чтобы банки раскрыли счета, затем, чтобы было установлено, кто, когда, где, для кого, с какой целью перечислял деньги.

“Поэтому не один день, не один месяц, не одно полугодие этот вопрос займет времени”, - отметил Пшонка.

Он также отметил, что со своей стороны Генпрокуратура Украины заинтересована в сотрудничестве по этому вопросу с генпрокуратурой Швейцарии, и эта договоренность была достигнута.

“Но всю работу проводит Министерство доходов и сборов, но и Генпрокуратура в стороне стоять не будет”, - сказал Пшонка.

Как сообщалось в СМИ, Кабинет министров Украины начал процедуру возвращения в Украину денег, которые, по его мнению, «незаконно отобрали у народа Украины» экс-премьер-министры Лазаренко и Тимошенко. Если власти это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн.

По информации СМИ, львиную долю этой суммы составляют 477 млн долл., которые были заморожены на счетах Лазаренко в 2006 г., когда он был осужден американским судом. Тогда экс-премьера приговорили к 9 годам за финансовые махинации и оштрафовали на 10 млн долл., а судьба 477 млн долл. осталась невыясненной. До сих пор считалось, что, скорее всего, эти миллионы конфискует Департамент юстиции США, однако, по словам источника, Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.

Также Кабмин планирует направить иск в суд Женевы о возвращении 25 млн долл. По информации источника, главным фигурантом в этом иске является Тимошенко. Этот иск предъявляется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008-2010 годах, «отмывала деньги в крупных объемах ... лично получая огромные суммы государственных денег».

Кроме того, Кабмин намерен претендовать на средства, которые выручат от продажи виллы Лазаренко в Калифорнии.