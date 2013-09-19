Ефремов пригрозил журналистам, чтобы не бросали фотокамеры на головы депутатам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов во время брифинга, комментируя сегодняшние заявления депутата от ПР Александра Стояна.

“Я не хотел бы, чтобы кто-то из вас попал под уголовную ответственность. Я каждый день в рамках сессионного заседания получаю обращения депутатов, которые боятся, что им на голову упадет либо фотоаппарат, либо кинокамера”, - сказал Ефремов.

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Он призвал журналистов проявлять большее уважение к тем людям, с которыми они непосредственно работают.

“И не подвергать их жизни, в прямом смысле слова, определенным рискам. Потому что если это произойдет, то кто-то будет отвечать за это дело, а мне не хочется. А человек, который сидит внизу, может пострадать”, - сказал Ефремов.

Также на вопрос журналистов, не будет ли инициироваться ограничение доступа журналистов в ложу над сессионным залом, Ефремов заверил, что такого не будет. Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день в Верховной Раде аккредитовано более тысячи журналистов, однако ложа прессы рассчитана только на 70 человек.

“Сегодня у нас здесь в зале Верховной Рады иногда собирается журналистов больше, чем депутатов”, - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, депутат от Партии регионов Александр Стоян попросил председателя Верховной Рады Владимира Рыбака защитить депутатов-«регионалов» от присутствующих в сессионном зале журналистов.

Он сказал, что депутаты должны быть защищены от случайных действий журналистов и добавил, что из ложи, где находятся представители СМИ, недавно на депутатов упала крышка от фотоаппарата.

“Мы не знаем, какие функции выполняют эти фотоаппараты: журналистские или какие-то иные цели”, - сказал Стоян.

В свою очередь председатель ВР попросил журналистов вести себя должным образом.