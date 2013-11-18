Арбузов не понимает, почему СМИ рассказывают о повышении цен на коммуналку

Правительство не намерено повышать коммунальные тарифы — заявил сегодня во время согласовательного совета с руководителями депутатских фракций и групп Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Как вы знаете, официальной информации (о повышении тарифов — Ред.) нет. Сегодня об этом заявляют только средства массовой информации. Я не могу объяснить, почему это происходит», — сказал Арбузов.

Отвечая на вопросы депутатов относительно задолженности по социальным выплатам, Первый вице-премьер заявил, что в декабре их планируют ликвидировать, как предусмотрено поручением президента Виктора Януковича: «Как видите, мы рассчитываемся по своим обязательствам. Хочу сказать, что президент дал поручение полностью рассчитаться по социальным выплатам. Мы это сделаем: есть утвержденный план, этот вопрос будет решен».

Выступая перед депутатами, вице-премьер обратил их внимание на восстановление некоторых отраслей экономики после наблюдавшегося ранее спада. В то же время Арбузов отметил, что восстановление темпов роста украинской экономики в значительной степени зависит от ситуации в странах, которые являются нашими ключевыми торговыми партнерами.

«Сейчас мы можем констатировать, что началось замедление спада в некоторых отраслях экономики Украины. Наблюдающаяся сейчас рецессия вызвана не только внутренними факторами, но и ситуацией в странах, которые являются нашими торговыми партнерами. В качестве примера приведу ЕС. Там сейчас рост ВВП близок к нулю. Что касается России, она уже в три раза снизила свои показатели», — пояснил руководитель экономического блока правительства. Он отметил, что из-за значительной зависимости от экспорта, который превышает половину ВВП Украины, страна не может обеспечить экономический рост без учета ситуации у основных торговых партнеров. В то же время, как сказал Первый вице-премьер, экономическая ситуация будет напрямую зависеть от исхода Вильнюсского саммита, где должен быть рассмотрен вопрос об ассоциации Украина-ЕС.

«Вы знаете, что решающим для нас будет 29 ноября. Мы будем знать экономическую ситуацию в будущем, как она будет развиваться. Такие показатели мы и заложим в бюджет-2014. На сегодняшний день нет ключевых показателей. Как только они появятся, мы включим их в бюджет и подадим на рассмотрение парламента», — сказал Арбузов.

Во время сегодняшнего заседания согласовательного совета руководителей групп и фракций Верховной Рады Сергей Арбузов также представил депутатам ряд законодательных инициатив правительства, которые касаются вопросов евроинтеграции, а также ряд законопроектов по социальным вопросам, регулирования электроэнергетики, финансовой системы, реформирования органов правопорядка, усовершенствования налоговой и таможенной политики.

«Нам осталось сделать последние шаги, которые выведут нашу страну на более высокий уровень отношений с Европейским Союзом. Хотел бы напомнить, что наша ответственность сейчас чрезвычайно высока, она не ограничивается электоральными дивидендами или политическими перспективами. Позитивные последствия евроинтеграции страна сможет ощутить тогда, когда наша экономика будет взаимодействовать с европейскими экономиками на равных. Ваша законодательная работа поможет обеспечить европейские стандарты жизни наших граждан, а не просто провозглашать красивые лозунги. Надеюсь, предложенные правительством проекты будут приняты», — сказал депутатам Сергей Арбузов.