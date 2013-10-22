Арбузов прогнозирует ускорение роста ВВП Украины во II полугодии

"Во втором полугодии ожидается определенное улучшение динамики экономических процессов, но полностью перекрыть влияние слабого внешнего спроса не удастся. В текущем году будет позитивный рост ВВП", - отметил он.

В отношении перспектив 2014 года первый вице-премьер подчеркивает, что правительство продолжает работать над макроэкономическими прогнозами с учетом сложившейся ситуации и перспектив влияния на ВВП подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Идут консультации с МВФ. Пока еще рано говорить об окончательном ориентире", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2013 года Госстат оценил снижение ВВП в 1,1% к соответствующему периоду 2012 года, а по итогам второго - 1,3%. При этом госбюджет-2013 построен на прогнозе роста реального ВВП 3,4%.

Относительно евроинтеграционных процессов первый вице-премьер отметил, что сближение Украины с ЕС, в том числе запланированное на ноябрь подписание Соглашения об ассоциации, позволит расширить рынки сбыта и увеличить производство украинских товаров и услуг.

"Нам нужны новые рынки. Кроме того, я рассчитываю, что мы переориентируемся с сырьевой экономики на продуктовую. То есть, мы уже будем иметь дополнительную добавленную стоимость. Это для нас принципиально важный момент", - считает первый вице-премьер.

Как сообщалось, на конец ноября запланировано проведение саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, в ходе которого Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.