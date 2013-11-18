Оппозиционный законопроект о лечении заключенных одобрен Научно-экспертным управлением ВР

Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин считает, что если завтра Верховная Рада не будет рассматривать последний внесенный оппозицией законопроект о лечении осужденных за рубежом, то и остальные четыре соответствующих проекта завтра рассматриваться не должны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета.

По словам Кожемякина, последний оппозиционный законопроект о лечении осужденных получил позитивное заключение научно-экспертного управления парламента.

В то же время, в законопроект предлагается внести еще две поправки: расширить перечень преступлений, из-за которые лицо не сможет получать лечение за рубежом, а также о внесении денежного залога.

Кроме того, Кожемякин сообщил, что будет выходить с инициативой, чтобы уже сегодня рабочая группа передала этот законопроект в парламент.

“Наше предложение о том, что если он завтра не будет в повестке дня, то все четыре законопроекта о лечении Тимошенко за рубежом завтра рассматриваться не должны”, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, Кожемякин выразил мнение, что Партия регионов “делает все для того, чтобы во втором чтении не принять ни законопроект о выборах, ни о прокуратуре. Он также считает, что за законопроект о лечении осужденных Партия регионов не будет голосовать.

Председатель комитета также сообщил, что на заседание комитета в среду, 20 ноября, пригласил руководителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского, а завтра они должны присутствовать в сессионном зале ВР.