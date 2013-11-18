Оппозиционный законопроект о лечении заключенных одобрен Научно-экспертным управлением ВР
Кожемякин считает, что если завтра Верховная Рада не будет рассматривать последний внесенный оппозицией законопроект о лечении осужденных за рубежом, то и остальные четыре соответствующих проекта завтра рассматриваться не должны.
Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин считает, что если завтра Верховная Рада не будет рассматривать последний внесенный оппозицией законопроект о лечении осужденных за рубежом, то и остальные четыре соответствующих проекта завтра рассматриваться не должны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета.
По словам Кожемякина, последний оппозиционный законопроект о лечении осужденных получил позитивное заключение научно-экспертного управления парламента.
В то же время, в законопроект предлагается внести еще две поправки: расширить перечень преступлений, из-за которые лицо не сможет получать лечение за рубежом, а также о внесении денежного залога.
Кроме того, Кожемякин сообщил, что будет выходить с инициативой, чтобы уже сегодня рабочая группа передала этот законопроект в парламент.
“Наше предложение о том, что если он завтра не будет в повестке дня, то все четыре законопроекта о лечении Тимошенко за рубежом завтра рассматриваться не должны”, - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос журналистов, Кожемякин выразил мнение, что Партия регионов “делает все для того, чтобы во втором чтении не принять ни законопроект о выборах, ни о прокуратуре. Он также считает, что за законопроект о лечении осужденных Партия регионов не будет голосовать.
Председатель комитета также сообщил, что на заседание комитета в среду, 20 ноября, пригласил руководителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского, а завтра они должны присутствовать в сессионном зале ВР.