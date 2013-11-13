15 ноября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«Европа, прости, Европа, прощай?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Итоги миссии Кокса-Квасневского. С чем поедет украинская делегация в Вильнюс? Вероятность подписания/неподписания Договора об ассоциации с ЕС Как будут выстраиваться отношения Украины с ЕС после Вильнюсского саммита? Политический прогноз. Российский вектор: всерьез и надолго?

Участники круглого стола:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО - депутат Верховной Рады, партия УДАР

2. АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина»

3. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ – депутат Верховной Рады, представитель Партии регионов

4. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Свобода»

5. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ – глава Общественного экспертного совета при Комитете Украина - ЕС

6. ЕВГЕНИЙ КОПАТЬКО – социолог, учредитель Research & Branding Group

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)