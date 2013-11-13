Круглый стол «Европа, прости, Европа, прощай?»
15 ноября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«Европа, прости, Европа, прощай?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Итоги миссии Кокса-Квасневского.
С чем поедет украинская делегация в Вильнюс?
Вероятность подписания/неподписания Договора об ассоциации с ЕС
Как будут выстраиваться отношения Украины с ЕС после Вильнюсского саммита? Политический прогноз.
Российский вектор: всерьез и надолго?
Участники круглого стола:
1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО - депутат Верховной Рады, партия УДАР
2. АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина»
3. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ – депутат Верховной Рады, представитель Партии регионов
4. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Свобода»
5. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ – глава Общественного экспертного совета при Комитете Украина - ЕС
6. ЕВГЕНИЙ КОПАТЬКО – социолог, учредитель Research & Branding Group
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)