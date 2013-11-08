Ефремов рассказал, когда фракция ПР определится относительно голосования по Тимошенко
Только после наработки материалов рабочей группой, которая создана Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Партии регионов определится по голосованию по поводу лечения Юлии Тимошенко за границей.
Об этом УНИАН заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
Он подчеркнул, что фракция ПР на сегодняшний день готова проголосовать «за закон про прокуратуру, за избирательное законодательство, и когда рабочая группа, которая создана в комитете, по лечению Тимошенко за рубежом подготовит соответствующие материалы - мы готовы рассмотреть их».
Ефремов утверждает, что оппозиция не готова голосовать за закон про прокуратуру, избирательное законодательство, а требует голосовать в первую очередь «за освобождение Тимошенко».
«Они требуют, чтобы мы первые проголосовали за освобождение Тимошенко, а я говорю - дайте документ какой-нибудь, который соответствует законодательству и Конституции», - сказал Ефремов.