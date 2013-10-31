Генерал-майор милиции Сало возглавил Львовскую ОГА
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом назначил Олега Сало председателем Львовской областной государственной администрации.
Текст Указа от 31 октября 2013 года размещен на официальном сайте Президента Украины.
Другими указами Янукович уволил Виктора Шемчука с должности председателя Львовской ОГА и назначил его советником Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, с 20 ноября 2012 года генерал-майор милиции Олег Сало был начальником Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.
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Согласно биографии, размещенной на сайте МВД Украины, Олег Сало родился 1 апреля 1968 года в городе Нестерове (теперь - Жовква) Львовской области.
После окончания средней школы в 1985 году вступил в львовское ПТУ-21, где учился по специальности «монтажник радиоаппаратуры». С 1986 по 1988 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. После демобилизации из армии в 1988 году вступил на службу в органы внутренних дел.
В 1998 году – назначен начальником МРЭО УГАИ Управления МВД Украины в Львовской области.
В 2000 году – назначен начальником Управления ГАИ УМВД Украины в Львовской области.
С апреля 2003 года - заместитель начальника УМВД Украины на Львовской железной дороге по общественной безопасности, впоследствии возглавил это Управление.
С декабря 2003 по январь 2005 года возглавлял УМВД Украины в Львовской области.
В период с марта 2010 года по май 2011 года возглавлял УМВД Украины в Ривненской области. Впоследствии был советником министра внутренних дел по Западному региону Украины.
До назначения начальником УМВД Украины в Ивано-Франковской области генерал-майор милиции Олег Сало занимал должность первого заместителя начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2005 года Генпрокуратура возбудила против Сало два уголовных дела по фактам нарушения избирательного права и злоупотребления властью и служебным положением. После этого его объявили в международный розыск.
В октябре 2006 года Генпрокуратура вернула уголовные дела, возбужденные против Сало, в прокуратуру Львовской области на дорасследование.
19 февраля 2007 года Печерский райсуд Киева принял решение прекратить эти уголовные дела «в связи с отсутствием в действиях Олега Сало состава преступления».