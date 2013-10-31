Генерал-майор милиции Сало возглавил Львовскую ОГА

Текст Указа от 31 октября 2013 года размещен на официальном сайте Президента Украины.

Другими указами Янукович уволил Виктора Шемчука с должности председателя Львовской ОГА и назначил его советником Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября 2012 года генерал-майор милиции Олег Сало был начальником Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

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Согласно биографии, размещенной на сайте МВД Украины, Олег Сало родился 1 апреля 1968 года в городе Нестерове (теперь - Жовква) Львовской области.

После окончания средней школы в 1985 году вступил в львовское ПТУ-21, где учился по специальности «монтажник радиоаппаратуры». С 1986 по 1988 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. После демобилизации из армии в 1988 году вступил на службу в органы внутренних дел.

В 1998 году – назначен начальником МРЭО УГАИ Управления МВД Украины в Львовской области.

В 2000 году – назначен начальником Управления ГАИ УМВД Украины в Львовской области.

С апреля 2003 года - заместитель начальника УМВД Украины на Львовской железной дороге по общественной безопасности, впоследствии возглавил это Управление.

С декабря 2003 по январь 2005 года возглавлял УМВД Украины в Львовской области.

В период с марта 2010 года по май 2011 года возглавлял УМВД Украины в Ривненской области. Впоследствии был советником министра внутренних дел по Западному региону Украины.

До назначения начальником УМВД Украины в Ивано-Франковской области генерал-майор милиции Олег Сало занимал должность первого заместителя начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2005 года Генпрокуратура возбудила против Сало два уголовных дела по фактам нарушения избирательного права и злоупотребления властью и служебным положением. После этого его объявили в международный розыск.

В октябре 2006 года Генпрокуратура вернула уголовные дела, возбужденные против Сало, в прокуратуру Львовской области на дорасследование.

19 февраля 2007 года Печерский райсуд Киева принял решение прекратить эти уголовные дела «в связи с отсутствием в действиях Олега Сало состава преступления».