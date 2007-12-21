В Днепровскую РГА ночью съехались нардепы и СБУ: там была война

Захват 20 декабря Днепровской районной государственной администрации в Киеве неизвестными людьми, которых сопровождал исполняющий обязанности заместителя главы КГГА Владимир ГОЛОВАЧ, остановило прибытие представителей СБУ.

Об этом УНИАН сообщил сегодня депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ, который находился на месте событий.

По его словам, люди в камуфляжной одежде, которые пришли с В.ГОЛОВАЧЕМ вчера вечером в районную администрацию, с применением силы проникли в кабинет бывшего главы райадминистрации Александра СОТНИКОВА, а также другие кабинеты руководства района.

После того, как представители В.ГОЛОВАЧА сменили замки на дверях этих кабинетов, они пытались покинуть помещение РГА, но депутаты Киевсовета, райсовета, а также другие работники районной администрации заблокировали им выходы.

Неизвестные пытались выбраться из помещения через окна, выбивая стекла, но этого им не дали сделать те люди, которые были на улице и также выступали на стороне бывшего главы Днепровской администрации А.СОТНИКОВА.

А.БРИГИНЕЦ также сообщил, что после 12 часов ночи, узнав о событиях в Днепровском районе, в администрацию прибыли депутаты Верховной Рады, в частности Николай МАРТЫНЕНКО и Анатолий СЕМИНОГА. По словам депутата Киевсовета, вокруг здания администрации собралось много автомобилей, на которых подъехали люди для поддержки как А.СОТНИКОВА, так и В.ГОЛОВАЧА.

Об этом А.БРИГИНЦУ, по его словам, стало известно из сообщений по телефону людей, которые находились снаружи.

Около половины первого ночи в администрацию прибыли сотрудники СБУ, которые начали фиксировать события, устанавливать личности, которые участвовали в захвате кабинетов, и разбираться в ситуации.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что после этого напряжение спало, и люди постепенно начали расходиться из районной администрации.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что в результате этого захвата пострадал не только А.СОТНИКОВ, у которого конфликтные отношения с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, но и исполняющий обязанности главы РГА, к которому представители команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО также применили физическую силу, повалив его на пол во время захвата кабинета, хотя к нему не может быть никаких претензий, поскольку он законно занимает свой пост на сегодняшний день.

В то же время, как сообщил А.БРИГИНЕЦ, захват власти в районе не произошел, поскольку главные документы и печати люди В.ГОЛОВАЧА не смогли захватить. Депутат Киевсовета связывает события в Днепровской администрации с тем, что сегодня в Днепровском райсуде должно пройти судебное заседание по поводу переизбрания председателя Днепровского райсовета.

А.БРИГИНЕЦ считает, что представители городской власти не уверены в том, что решение суда будет на их стороне, и поэтому заблаговременно решили завладеть всеми нужными документами и печатями, чтобы получить власть в районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе райадминистрации, на сегодняшнее утро кабинеты их руководства опечатаны, и в них никого не пускают.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент своим указом уволил А.СОТНИКОВА с поста главы Днепровской РГА. 18 декабря состоялось заседание сессии Днепровского райсовета, на котором вместо А.СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета была избрана Оксана МЫСОВСКАЯ - представитель Блока Черновецкого в райсовете. Фракции Партии регионов и Блока Кличка в Киевсовете заявили о фальсификации голосования за нового председателя райсовета.