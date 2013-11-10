Азаров: Киев не допустит вражды с Россией

Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Для нас сейчас вопрос урегулирования отношений с Российской Федерацией, торгово-экономических отношений прежде всего, который в том числе включает и газовые вопросы, является вопросом первостепенной важности. Для нас является задачей чрезвычайной важности, снять все противоречия, которые сейчас имеются во взаимной торговле, вернуться к тем хорошим отношениям, которые у нас были, когда мы заключили договор о ЗСТ СНГ, когда мы достаточно успешно работали и сотрудничали, вернуться на те объемы взаимной торговли, которые у нас были совсем недавно», - сказал Азаров.

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Он отметил, что правительство не допустит конфронтации и вражды в Российской Федерацией.

«Мы не просто не хотим конфронтации, мы ее не допустим этой конфронтации никогда, по крайней мере , пока наше правителство и наш Президен у власти, между Украиной и Россией не будет вражды никогда. Это наше принципиальное убеждение. А что касается трудностей, то они всегда были. Они в семье бывают, а между странами тем более», - заявил Азаров.

Напомним, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписать соглашениес Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

Советник Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, нарушит Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, потеряет самостоятельность и перестанет быть для России полноценным партнером.