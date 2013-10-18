Эксперт: Россия окончательно проиграла битву за Украину

Такое мнение высказал президент Центра социально-консервативной политики Юрий Липчевский в эфире Первого делового канала, сообщает Gazeta.ua.

"Надо принять как факт, что Россия не смогла доказать украинской элите, украинскому правительству, украинскому народу, что предпочтительней подписать соглашение с Таможенным союзом. Эта битва проиграна - нужно исходить из этих реалий", - сказал Липчинский.

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По его словам, РФ также ошиблась в выборе переговорщика з Украиной.

"России нужно осознать, что на этом направлении нужно поставить толкового, адекватного, вменяемого, авторитетного человека", - отметил Липчевский.

В то же время он подчеркнул, что не стоит ожидать быстрого положительного экономического эффекта зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

"Мы потеряем миф, что нам завтра станет хорошо. Даже через год у нас не станет лучше. Над нашей жизнью нам нужно работать", - считает эксперт.

Напомним, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписать соглашениес Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

Советник Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, нарушит Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, потеряет самостоятельность и перестанет быть для России полноценным партнером.

Кроме того, по словам Глазьева, если Украина подписывает Соглашение об ассоциации, она теряет возможность принимать участие в процессе евразийской экономической интеграции.