Кожара и Эштон обсудили прогресс Украины на пути к подписанию соглашения с ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в ходе встречи в Люксембурге Эштон проинформировала Кожару о ходе и итогах дискуссии во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, в частности, в контексте выполнения украинской стороной соответствующих критериев.

Кожара поблагодарил Кэтрин Эштон за последовательную поддержку европейских устремлений Украины, отметив, что над выполнением согласованных критериев сегодня в Украине согласованно работают исполнительная и законодательная власть, что усиливается единством ведущих политических сил вокруг европейского выбора.

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Во время встречи были также обсуждены актуальные вопросы международного и регионального сотрудничества. Кожара проинформировал Эштон о состоянии выполнения ключевых приоритетов председательства Украины в ОБСЕ.

Также Эштон отметила решение Украины внести конкретный вклад в операцию Евросоюза по борьбе с пиратством «Аталанта» путем участия украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» в патрулировании у берегов Сомали в начале 2014 года.