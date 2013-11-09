Оппозиция предложила ПР поработать над "лечебным" законом в субботу

"Как член созданной группы, я предлагаю, чтобы мы завтра (в субботу - ред.) собрались в 9.00 и доработали этот закон для того, чтобы в понедельник мы его уже не обсуждали, а приняли", - отметила Геращенко в эфире канала Интер.

Как пишет Gazeta.ua, она пообещала , что позвонит всем членам группы, которые представляют в ней оппозиционную часть парламента, и пригласит их на экстренное субботнее заседание. Нардеп уточнила, что это — Андрей Кожемякин, Ирина Луценко, Геннадий Москаль, она и внефракционный Игорь Еремеев.

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"Таким образом, 12 ноября мы сможем провести внеочередное заседание Верховной Рады и принять все законопроекты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации", - подчеркнула Геращенко.

Вместе с тем, она добавила, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак еще не подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке вышеупомянутого законопроекта, так как в ее состав не подала своего кандидата фракция Компартии.

Напомним, Верховная Рада создала спецгруппу по подготовке законопроекта о лечении заключенных за рубежом. Ее возглавил нардеп-"регионал" Геннадий Васильев. Из 13 мест в этой комиссии оппозиции отдали только 5.

Изначально планировалось, что первое заседание рабочей группы состоится 11 ноября.