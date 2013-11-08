Рыбак пообещал провести внеочередное заседание парламента 13 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подпишет распоряжение о проведении в среду, 13 ноября, внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По словам председателя ВР, к нему обратились представители оппозиции об объявлении внеочередного заседания 12 или 13 ноября.

Рыбак сообщил, что предложил им следующее: “Давайте все списки, как они есть, и я даже не буду проверять подписи (народных депутатов за проведение такого заседания), и я подпишу такое распоряжение, чтобы в среду собралась Верховная Рада и рассмотрела те вопросы, которые необходимо срочно рассмотреть”.