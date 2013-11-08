ВР рассматривает вопрос создания парламентской рабочей группы по законопроектам Тимошенко
Рыбак объявил о начале рассмотрения законопроектов о прокуратуре, но сразу, по предложению оппозиции, парламент перешел к рассмотрению вопроса о создании рабочей группы.
Верховная Рада Украины начала рассматривать вопрос об образовании в парламенте рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и доработкой законопроектов относительно возможности лечения за рубежом заключенных, в частности Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель ВР Владимир Рыбак объявил о начале рассмотрения законопроектов о прокуратуре, но сразу, по предложению оппозиции, парламент перешел к рассмотрению вопроса об образовании рабочей группы.
Как отметил председатель ВР, относительно образования этой рабочей группы есть два предложения: образовать ее на пропорциональной основе, как это предлагает ПР, или же так, как это предлагает оппозиция: с руководителями четырех фракций, руководителями профильных комитетов.
Также предложено было включить в такую группу внефракционного депутата.
Сейчас рассмотрение вопроса продолжается.