ВР рассматривает вопрос создания парламентской рабочей группы по законопроектам Тимошенко

Верховная Рада Украины начала рассматривать вопрос об образовании в парламенте рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и доработкой законопроектов относительно возможности лечения за рубежом заключенных, в частности Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель ВР Владимир Рыбак объявил о начале рассмотрения законопроектов о прокуратуре, но сразу, по предложению оппозиции, парламент перешел к рассмотрению вопроса об образовании рабочей группы.

Как отметил председатель ВР, относительно образования этой рабочей группы есть два предложения: образовать ее на пропорциональной основе, как это предлагает ПР, или же так, как это предлагает оппозиция: с руководителями четырех фракций, руководителями профильных комитетов.

Также предложено было включить в такую группу внефракционного депутата.

Сейчас рассмотрение вопроса продолжается.