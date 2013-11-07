Чечетов хочет, чтобы оппозиция ночевала в комитетах ради закона для Тимошенко

Компромиссный закон о лечении заключенных за границей на основании четырех ныне существующих можно разработать в течение недели. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

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«В течение недели мы разработаем закон, выйдем, и сразу проголосуем. Когда закон согласован, для голосования нужно не больше десяти секунд. Мяч на поле оппозиции, тем более что решение о создании рабочей комиссии, которая займется разработкой компромиссного закона, вчера во время заседания профильного комитета «благословили» три оппозиционных вождя. В итоге, я думаю, может получиться закон, который нужен Украине для Вильнюса», - заявил парламентарий.

Он отметил, что парламентское большинство готово усердно поработать для достижения компромисса с оппозицией.

«Лично мы настроены всю неделю работать в комитетах по 25 часов в сутки, чтобы выйти на такой законопроект. Готовы посвятить все наше свободное время, вплоть до понедельника. И мы хотели бы, чтобы оппозиция вместе с нами ночевала здесь в парламенте и разрабатывала этот закон», - резюмировал Михаил Чечетов.