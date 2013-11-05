ЦИК зарегистрировала еще 48 кандидатов в на выборах в пяти округах

Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 48 кандидатов в народные депутаты на повторных выборах в пяти проблемных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в 94-м избирательном округе сегодня зарегистрированы 11 кандидатов, в 132-м - два, в 194-м – один, в 197-м - два и в 223-м - 32.

Среди зарегистрированных в 94-м округе – «двойник» кандидата от объединенной оппозиции Виктора Романюка.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в 94-м округе зарегистрированы 58 кандидатов в депутаты. В 132-м округе - 7, в 194-м - 13, в 197-м - 8, в 223-м - 55. Общее количество зарегистрированных кандидатов в депутаты теперь составляет 141 человек.

В частности, в 94-м избирательном округе от Партии регионов зарегистрированы председатель наблюдательного совета “Гадячсыр” Руслан Бадаев, безработный самовыдвиженец 1978 года рождения Виктор Романюк, по 197-му избирательному округу зарегистрирован кандидатом в депутаты директор ООО “Мир недвижимости”, представитель партии “УДАР” Павел Филиппенко.

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В 223-м избирательном округе документы на регистрацию приняли у корреспондента газеты “Сегодня”, члена партии “Русский блок” Олеся Бузины, председателя ВОО «Общевойсковой союз Украины», члена Партии регионов Олега Калашникова, он известен как организатор митинга против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко во время рассмотрения “газового дела” в Печерском райсуде Киева.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявила о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.