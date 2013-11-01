ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей на довыборы 15 декабря

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 16 международных наблюдателей на повторные выборы в пяти округах 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.

15 официальных наблюдателей зарегистрированы от Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO и один наблюдатель - из Германии.

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Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявила о начале с 16 октября избирательного процесса с повторных выборов в парламент в пяти округах.