Томбинский считает "фантастическим успехом" то, что Украина сохранила независимость

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский называет «фантастическим успехом украинцев» тот факт, что Украина осталась суверенным государством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на встрече с председателем Донецкой областной государственной администрации Андреем Шишацким.

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«Последние 20 лет фантастично, что Украина осталась суверенным государством», - сказал посол. При этом он добавил: «Раньше не было уверенности, что суверенная Украина может выжить. Сегодня уже нет таких вопросов. Это фантастический исторический успех украинцев».

Томбинский отметил, что теперь эту суверенность нужно улучшать, чтобы за ней шла экономическая стабильность, потому что в Украине сегодня есть огромный потенциал.