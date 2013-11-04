Посол ЕС надеется, что Украина выполнит все условия для ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал сегодня в Донецке на встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН посол ЕС отметил, что Верховная Рада должна принять законы о прокуратуре и об улучшении избирательного законодательства, а власти - решить «проблему Юлии Тимошенко».

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Томбинский также сообщил, что представители Наблюдательной миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский в среду, 6 ноября, снова приедут в Киев.

«Кокс и Квасневский, которые сейчас репрезентуют Евросоюз, они приезжают в среду в Киев. Я не буду это комментировать. Они свои комментарии уже давали в четверг на прошлой неделе…», - сказал посол ЕС.

В заключении Томбински отметил, что у него «такое чувство, что нам об этом нужно тише говорить сейчас, чтобы найти решение».