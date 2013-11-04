В АП допускают срыв договоренностей с Евросоюзом и готовят "план Б" - СМИ

Для поиска выхода из кризиса в среду в Украину вновь прибудет миссия Кокса—Квасьневского — ожидается, что в их присутствии в четверг будет принят закон, позволяющий выезд экс-премьера Юлии Тимошенко за рубеж. Однако успех переговоров с их участием пока не гарантирован — вчера Партия регионов вновь нарушила договоренности с европейскими посредниками, сообщает Ъ.

До недавнего времени Кокс и Квасьневский настаивали на помиловании Тимошенко и лишь на минувшей неделе пошли на уступки, согласившись на ее выезд за рубеж на лечение в рамках специального закона, который, по мнению миссии ЕС, должен быть основан на законопроекте народного депутата Анжелики Лабунской.

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В Партии регионов уже заявили, что в проект будут внесены существенные поправки. Однако изменения, на которых настаивают "регионалы", неприемлемы для Евросоюза.

В частности, в ЕС считают невозможным предоставление украинской стороне письменных гарантий того, что Юлия Тимошенко вернется в Украину после курса лечения в клинике "Шарите".

О недопустимости такой нормы Виктору Януковичу говорили министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав Сикорский и Карл Бильдт во время визита в Киев 22 октября, утверждает источник издания в дипломатических кругах.

Миссия Кокса—Квасьневского в ходе визита в Украину во второй декаде октября также уведомила, что сторона ЕС не согласится принять некоторые нормы в качестве компромиссных. Об этом рассказали народные депутаты, встречавшиеся с ними в Киеве.

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6 ноября Патрик Кокс и Александр Квасьневский намерены вновь приехать в Украину для экстренных консультаций, сообщил источник во фракции "Батькивщина".

Исходя из этих планов, согласован календарный график прохождения в Раде законопроекта о выезде заключенных на лечение за рубеж. Сегодня парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен рассмотреть три альтернативных проекта по этому вопросу (N3461 авторства Анжелики Лабунской, N2453а Сергея Мищенко и N3479, поданный тремя лидерами оппозиционных фракций) и рекомендовать проект госпожи Лабунской к первому чтению.

В понедельник комитет также обсудит концептуальные поправки, предлагаемые Партией регионов, но не будет вносить их в текст законопроекта. Во вторник проект N3461 должен быть принят в первом чтении, а в среду после приезда в Киев миссии Кокса—Квасьневского комитет вновь обсудит поправки ПР и включит их в документ, чтобы в четверг опять вынести его на рассмотрение в сессионном зале.

В Брюсселе надеются, что миссии удастся выйти на компромиссную договоренность между властью и оппозицией, и голосование по законопроекту состоится 7 ноября в присутствии представителей ЕС. Однако этот план может сорваться, если в Партии регионов будут настаивать на внесении норм, вызывающих протесты Евросоюза. Негативный отчет миссии означает автоматический отказ Совета ЕС от подписания СА с Украиной даже в случае если парламент примет закон о "тюремных каникулах", говорил ранее Карл Бильдт.

В конце минувшей недели заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий Чалый заявил, что действия власти сегодня напоминают "не поиск решения, а поиск виновного в срыве подписания СА". То, что предположения эксперта не лишены оснований, подтверждают беседы с представителями администрации президента.

В то время как в официальных заявлениях чиновники АП исключают возможность срыва подписания СА, в разговорах не под запись источники издания придерживаются противоположной позиции.

За минувший месяц несколько собеседников в АП заявили, что глава государства не исключает "плана Б" и готовится к нему. "Мы понимаем, что риск неподписания велик. Если соглашение не будет подписано, мы продолжим курс на европейскую интеграцию",— заверил высокопоставленный собеседник издания, информированный о позиции главы государства.