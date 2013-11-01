Нардеп: Закон Лабунской не имеет шансов быть принятым без поправок

"Этот законопроект не имеет никаких шансов быть принятым без поправок и изменений", - сказала Богословская в эфире Шустер Live, сообщает Украинская правда.

В то же время депутат от КПУ Александр Голуб заявил, что его фракция "вряд ли будет поддерживать данный законопроект", хотя окончательно будет определяться вначале следующей недели.

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Как сообщал УНИАН, экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что парламентская оппозиция должна "немедленно и без внесения поправок" проголосовать за законопроект Лабунской.

Наблюдатели от Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс 31 октября заявили, что считают законопроект народного депутата Анжелики Лабунской (внефракционная) наиболее оптимальным для достижения консенсуса в вопросе лечения осужденных за рубежом.

22 октября Лабунская внесла в Верховную Раду законопроект о возможности лечения осужденных за рубежом в случае, если за год непрерывного стационарного лечения в больнице за пределами учреждения пенитенциарной системы заключенный не достиг полного лечения.