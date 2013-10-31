Главное за день: обзор топ-новостей

Мэр Одессы Костусев подал в отставку

Одесский городской голова Алексей Костусев написал заявление о сложении полномочий. Мэром Одессы Костусев был с 6 октября 2010 года. 25 октября 2013 Алексей Костусев ушел на больничный. Перед этим Одесская облорганизация "Свободы" обратилась в ГПУ и МВД с просьбой провести проверку причастности Костусева "к противоправной деятельности Игоря Маркова и привлечь его к предусмотренной законом ответственности".

"Дыра" в госбюджете выросла до 35 миллиардов

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35211 млн грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24378 млн грн.

При этом Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что рост ВВП Украины в следующем году составит около 2,2%. В этом же году эксперты считают, что динамика ВВП Украины выйдет "в ноль".

В Болгарии начали строить российский газопровод в обход Украины

Старт строительству болгарского участка газопровода "Южный поток" дан сегодня в Софии. Реализация проекта началась с торжественной церемонии сварки первого стыка будущей газокомпрессорной станции близ села Расово на северо-западе Болгарии.

Газпром уже в ноябре может потребовать предоплату Нафтогаза

Заместитель председателя правления холдинга Валерий Голубев утверждает, что переход на предоплату - это контрактная норма. Украина будет вынуждена 1 декабря платить за газ по предоплате, если не погасит долг за август. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, этот долг составляет 882 млн долларов.

При этом украинский министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий уверен, что цена в 410 долларов за тысячу кубометров российского газа несправедлива.

«Мы считаем сегодня справедливой среднегодовую цену, учитывая цену на спотовых рынках, 255-265 долларов за тысячу кубометров», - заявил Ставицкий.

Кокс и Квасьневский провели встречу с Тимошенко

В медучреждении члены Мониторинговой миссии провели чуть больше часа - кортеж Кокса и Квасьневского выехал из проходной ЦКБ " Укрзализныци" в 17:04.

«Эпицентр» приобрел сеть строительных гипермаркетов «Новая Линия»

Компания Dragon Capital Investments Limited осуществила сделку по продаже контрольного пакета акций ритейлера строительных материалов «Новая Линия» компании «Оферент», входящая в группу компаний «Эпицентр».

Игроки ФК "Арсенал" хотят сыграть с запорожским "Металлургом" несмотря на отсутствие финансов

Трудовой коллектив ФК "Арсенал" (Киев) написал открытое письмо почетному президенту ФФУ Григорию Суркису, президенту УПЛ Виталию Данилову и директору ФК "Арсенал" Виктору Головко, в котором указывается, что игроки клуба намерены провести в воскресенье, 3 ноября, матч 15-го тура чемпионата УПЛ против запорожского "Металлурга".

Сотрудники клуба также решили обжаловать приказ директора ФК «Арсенал» Виктора Головко № 71-к о ликвидации клуба, как такой, что был принят с превышением полномочий.