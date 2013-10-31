"Дыра" в госбюджете выросла до 35 миллиардов
18:44, 31 октября 2013Общество
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Дефицит госбюджета в январе-сентябре вырос в 1,4 раза - до 35,2 млрд грн, сообщили в Минфине.
Дефицит госбюджета вырос в 1,4 раза - Минфин / Фото : vkurse.ua
Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины рассматривает три сценария бюджетного плана на 2014 год, при которых дефицит госбюджета может составить 2%, 2,8% и 3,5%.
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