"Дыра" в госбюджете выросла до 35 миллиардов

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Читайте также: Доходы госбюджета Украины выросли до 250 миллиардов

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины рассматривает три сценария бюджетного плана на 2014 год, при которых дефицит госбюджета может составить 2%, 2,8% и 3,5%.