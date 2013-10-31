Газпром уже в ноябре может потребовать предоплату у Нафтогаза

"Переход на предоплату - это контрактная норма. И если они действительно в ближайшее время не погасят, хотя сроки уже все прошли, может получиться так, что, не заплатив аванс в течение ноября, первого декабря они попадут в ситуацию, когда начнет действовать этот пункт договора", - сказал Голубев.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается. Так он отреагировал на заявление главы правительства Украины Николая Азарова, который охарактеризовал проблему с оплатой российского газа как не критичную.

По мнению Голубева, украинские власти все же постараются оплатить свои долги, поскольку перейти на предоплату они просто не смогут. "Им легче деньги найти - это моя точка зрения", - сказал зампред правления "Газпрома". Он отметил, что введение предоплаты не выгодно ни одной из сторон.

"Это не выгодно никому. Ни мы не хотим крайних мер, и для Украины, конечно, это будет крайне-крайне сложно. Украина для нас важный партнер и как потребитель газа, и как транзитное государство. У нас очень много совместных проектов и нет, на мой взгляд, необходимости и возможности ссориться. Так что, скорее всего, правительство поможет "Нафтогазу", сегодня необходимо почти 900 миллионов долларов. Счет будет погашен и мы начнем дальше работать по-прежнему", - сказал Голубев.