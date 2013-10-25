Магера: ЦИК не указ для судов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Магера сказал журналистам после заседания ЦИК.

Он отметил, что исключать какую-либо возможность было бы неправильно, но ЦИК в избирательном процессе 2015 года будет действовать в соответствии с положениями Конституции и закона о выборах Президента.

“Я не думаю, что будут какие-то вопросы к ЦИК, но какими будут судебные решения мне сложно говорить и каким образом они будут приниматься и на основе какого законодательства? ЦИК не указ для судов, и того, как они будут применять закон”, - сказал Магера.

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В то же время он отметил, что Налоговый кодекс регулирует отношения в несколько иной сфере. “Налоговый кодекс регулирует отношения между государством и налогоплательщиками и насколько он может непосредственно применяться в избирательном процессе у меня честно говоря есть глубокие сомнения в этом”, - подчеркнул Магера.

Он также отметил, что есть конкретные требования к кандидатам на должность президента и есть статья 103 Конституции Украины, которая четко их определяет. “Это и наличие гражданства, и достижение 35 лет, и проживание в Украине на протяжении 10 последних лет. То есть все эти требования выписаны в Конституции, поэтому говорить о каком-то другом законодательство — налоговом, экологическом, бюджетном или любом другом не совсем уместно”, - сказал Магера.

Он сказал, что с точки зрения Конституции и закона о выборах Президента лицо, которое намерено баллотироваться, должно проживать в Украине на протяжении 10 последних лет, но это не нужно понимать буквально. “Я думаю, что такая трактовка была бы ошибочной, бывает так, что лицо выезжает, но если она имеет зарегистрированное место проживания в Украине, числится в реестре избирателей по определенному адресу, находится в трудовых отношениях в Украине, ходит на работу, то эти аспекты характеризуют наличие у лица постоянного места проживания и все их нужно учитывать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября оппозиция в зале Верховной Рады протестовала против поправки в Налоговый кодекс, которая предусматривает, что лица, которые имеют вид на жительство в другой стране, считаются не проживающими в Украине.

По мнению представителей оппозиции, внесенные изменения позволят отказать лидеру УДАРа Кличко в регистрации его кандидатом в президенты.

Депутаты от оппозиции после принятия закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков блокировали трибуну.