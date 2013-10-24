Политолог: Тимошенко освободят, но оставят вне политики

Европа хочет лишь освобождения Юлии Тимошенко из тюрьмы, а не защищает ее как политика — заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ Александр Рар, член правления Немецко-Украинского Форума (Берлин).

В то же время эксперт полагает, что если Тимошенко вернет государству $ 200 млн она может быть освобождена условно-досрочно, что не даст ей право баллотироваться на президентских выборах 2015 года и она просто останется вне публичной политики.

«Я не знаю, есть ли у Юлии Тимошенко $ 200 млн. Наверное, есть, но как их собрать? Но если получится, я думаю, это и есть компромиссный вариант, самый лучший, лучше не придумать. Она платит деньги, ее выпускают из тюрьмы, и уже без денег и без политического влияния, частично осужденная, не в состоянии вернуться к своему статусу лидера оппозиции», — сказал Рар.

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В то же время, комментируя позицию некоторых европейских лидеров в отношении освобождения экс-премьера, эксперт сказал, что ее защищают лишь как человека, а не как политика.

«Вы думаете, что Европа тут лично за Юлию Тимошенко? Европа не стоит тут горой за Тимошенко как за политика. Ее не рассматривают как идеального политика. Тут Европа не хочет вмешаться, никто не хочет ее посадить на трон в Киеве, но хотят ее освободить», — подытожил Александр Рар.

Напомним, ранее в качестве компромиссного варианта для освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко был предложен вариант, что она покидает тюрьму условно-досрочно, если компенсирует стране $ 200 млн. Но в случае условно-досрочного освобождения она лишается права на участие в президентских выборах 2015 года.