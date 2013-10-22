Депутаты остались без расписания заседаний на эту неделю

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак закрыл заседание на 45 минут раньше чем обычно (18.00) и объяснил это тем, что представители фракций “Батькивщина” и “УДАР” попросили объявить перерыв.

Рыбак принял решение провести консультации с руководителями фракций, а всех остальных народных депутатов отпустил и закрыл пленарное заседание.

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Во время вечернего заседания депутаты снова несколько раз пытались проголосовать за утверждение расписания заседаний на текущую неделю, однако ни одно из предложений не набрало необходимых 226 голосов.

Так, всего за день депутаты семь раз голосовали по этому вопросу, включая предложения разных фракций.

Отдельно Рыбак ставил на голосование предложение, на котором настаивала оппозиция, о включении в повестку дня вопроса о выборах в Киеве. Однако это предложение также было отклонено.