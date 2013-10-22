Сегодня ВР заслушает доклад Кабмина и рассмотрит закон о статусе судей

Как передает корреспондент УНИАН, также повестка дня сегодняшнего пленарного заседания парламента предусматривает рассмотрение законопроекта о внесении изменений в дополнения №№ 3 и 7 к Закону “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно изменения названия субвенции) и законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотрят проекты постановлений об изменении и установлении границ городов Ялта и Феодосия.

Также планируется рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” (относительно получения заграничного паспорта гражданами призывного возраста).

Сегодня депутаты также рассмотрят законопроект об организации и проведении в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, а также законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине.

Предусмотрено также рассмотреть изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» (относительно совершенствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и обеспечения ее деятельности и относительно статуса работников Государственной судебной администрации).