Рыбак обещает передать Януковичу закон о лечении Тимошенко, как только его примут в Раде

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заверяет, что сразу после принятия парламентом закона относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом передаст его на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос по поводу того, нужно ли парламенту Украины принимать соответствующий законопроект, Рыбак отметил: “Вы же слышали заявление Президента, который ожидает закон, который рассмотрит Верховная Рада, примет относительно лечения Тимошенко за рубежом”.

“Такая возможность есть рассмотреть, принять это решение, и я направлю в ту же минуту на подпись Президенту”, - подчеркнул Рыбак.

При этом спикер отметил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрирован народным депутатом Сергеем Мищенко законопроект, который касается данной проблемы, а также ему сообщили, что будут зарегистрированы еще один или два законопроекта сегодня на эту же тему.

Рыбак отметил, что завтра необходимо будет проводить консультации в случае поступления таких законопроектов.