Крымские астрономы открыли астероид, который может столкнуться с Землей

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на работников обсерватории, в частности, удалось установить, что малая планета 2013 TV135 относится к числу потенциально опасных астероидов вследствие того, что минимальная дистанция между ее орбитой и орбитой нашей планеты составляет около 1,7 млн км.

По теме: 15-метровый астероид пролетел очень близко от Земли

Ученым удалось рассчитать траекторию полета этого небесного тела и выяснить, что шанс столкновения этого тела с Землей 26 августа 2032 года составляет 1 к 63 тысячам.