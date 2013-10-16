Донецкий адвокат настаивает, что Луценко должен вернуться в тюрьму

Донецкий адвокат Владимир Оленцевич настаивает, что его иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ) с требованием отменить указ о помиловании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, не имеет недостатков.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам адвоката, он получил из ВАСУ Определение суда, из которого следует, что судья ВАСУ Михаил Зайцев рассмотрел иск 9 октября, нашел в нем недостатки и вынес решение исправить их до 23 октября.

При этом Оленцевич подчеркивает, что в его иске указано все что необходимо, но суд «почему-то не все увидел».

«Какие недостатки? Якобы в иске не указаны, какие именно мои права и свободы нарушены Президентом. Однако я настаиваю, что на 7-й странице моего иска совершенно определенно сформулировано то, чего почему-то не увидел суд. Я предполагал, что будет такая реакция суда, и все написал. Для меня очевидна попытка суда не рассматривать мой иск», - сказал адвокат.

По его мнению, судья «решил наперед исход дела». При этом Оленцевич отметил, что «не знает, чем мотивировал в данной ситуации судья».

Адвокат не верит, что по его иску будет принято какое-то судебное решение.

«Дальше будет так: я попытаюсь устранить недостатки, хотя устранять нечего, а суд, когда получит эти «устранения», вынесет решение - «Не устранил» и возвратит мое исковое заявление. И на этом точка, потому что это по закону уже не обжалуется», - сказал Оленцевич.

Он настаивает, что не видит процессуальных оснований для отказа по его иску.

«Я должен устранить недостатки, которых на самом деле нет. Я считаю, что по не понятным для меня мотивам судья не взял на себя ответственность по открытию производства по моему иску», - подытожил адвокат.

Как сообщал УНИАН, в Высшем административном суде Украины 9 октября был обжалован указ Президента Виктора Януковича о помиловании экс-министра внутренних дел Луценко.

В пресс-служба ВАСУ уточнили, что с исками об отмене президентского указа от 7 апреля 2013 года относительно помилования Луценко в суд обратилось двое граждан.

В то же время ВАСУ выявил недостатки в исковых заявлениях и дал время до 23 октября устранить их.