В ВАСУ обжаловали указ Президента о помиловании Луценко

В Высшем административном суде Украины обжалован указ Президента Виктора Януковича о помиловании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ, уточнив, что с исками об отмене президентского указа от 7 апреля 2013 года относительно помилования Луценко в суд обратилось двое граждан.

В то же время ВАСУ выявил недостатки в исковых заявлениях и дал время до 23 октября устранить их.

«9 октября 2013 года Высший административный суд Украины проверил исковые заявления гражданина N о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины № 197/2013 от 07.04.2013 “О помиловании осужденных” в части помилования Луценко Ю.В., а также об обязательстве Государственной пенитенциарной службы Украины доставить Луценко Ю.В. в Менскую исправительную колонию №91 Черниговской области для продолжения отбывания наказания и гражданина D о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины № 197/2013 от 07.04.2013 “О помиловании осужденных” в части помилования Луценко Ю.В. В обоих случаях суд пришел к выводу, что исковые заявления поданы без соблюдения требований, установленных статьями 105, 106 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ), а поэтому, руководствуясь частью первой статьи 108 КАСУ, их следует оставить без движения», - говорится в сообщении.

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Для обоих истцов суд установил срок для устранения недостатков искового заявления до 23 октября.

В тексте судебных решений также отмечено, что в случае неустранения недостатков исковых заявлений в срок, установленный судом, они будут возвращены на основаниях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 108 КАСУ.