Политсовет «Нашей Украины» высказался за создание коалиции с БЮТ и СПУ

Политсовет блока «Наша Украина» высказался за подписание меморандума о создании демократической коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народный Союз Наша Украина”, такое решение было принято на заседании под председательством председателя политсовета Романа БЕССМЕРТНОГО. В нем приняли участие лидеры всех партий, которые входят в «Нашу Украину»: Анатолий КИНАХ (ПППУ), Борис ТАРАСЮК (НРУ), Анатолий МАТВИЕНКО (УРП “Собор”), Алексей ИВЧЕНКО (КУН), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС). Также в заседании политсовета принял участие премьер-министр Украины, №1 в списке блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ, который проинформировал партийцев о своей встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Мы констатируем, что парламентские выборы-2006 года состоялись честно, такой подход к избирательному процессу объединяет Украину. Сегодня мы должны говорить не о распределении портфелей, а о развитии нашего государства – программе правительства и последующем выполнении программы Президента», - отметил премьер-министр Украины. Ю.ЕХАНУРОВ также сказал, что «должна быть сформирована коалиция демократических сил».

На совещании отмечалось, что коалиция должна быть очерчена меморандумом, но будет легитимизирована после подписания соответствующими членами фракций в парламенте.

Лидеры партий, которые входят в блок «Наша Украина», проинформировали о решении своих руководящих органов по созданию парламентской коалиции. Так, А.КИНАХ заявил, что ПППУ «поддерживает создание демократической коалиции, которая будет консолидировать общество и ставит целью выполнение программы Президента».

По словам В.СТРЕТОВИЧА, его партия “также поддерживает создание демократической коалиции в рамках «тройки» - «Наша Украина», БЮТ, СПУ и требует отменить депутатскую неприкосновенность”.

Также в поддержку коалиции в рамках «тройки» высказался лидер НРУ Б.ТАРАСЮК. Он не исключил присоединения к такой коалиции представителей других политических сил и отметил три условия, при которых можно «начинать какие-либо разговоры с представителями Партии регионов». «Первая – отказ от идей федерализма. Вторая – отказ от статуса государственного для русского языка. Третье условие – признание евроинтеграционного пути Украины», - заявил Б.ТАРАСЮК.

«Тройка» уже имеет в парламенте более 226 голосов и де-факто уже сформировала демократическую коалицию. Не исключаю, что к этому большинству на индивидуальной основе присоединятся другие депутаты», - сказал председатель КУН А.ИВЧЕНКО.

Президиумы «Нашей Украины» и УРП «Собор» состоятся сегодня вечером.

Принято решение о проведении политсовета блока «Наша Украина» 29 марта и выработке дальнейшего механизма относительно процедуры подписания.

Коалиция должна быть провозглашена в день обнародования официальных данных ЦИК по результатам парламентских выборов 2006 года.

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