Рудьковский стал председателем СПУ

Избрание состоялось 13 октября в ходе XIX съезда СПУ. Съезд продолжался более семи часов при участии 210 делегатов, сообщает газета КоммерсантЪ-Украина.

Кроме того, на съезде “на безальтернативной основе” был избран лидер партии – им стал Петр Устенко, который до этого занимал пост председателя СПУ.

Кандидатуры Устенко и Рудьковского на рассмотрение съезда внес первый секретарь Кировоградского областного комитета СПУ Николай Садовой. "На пост председателя был еще один кандидат - Валентина Семенюк-Самсоненко (бывший председатель Фонда госимущества), но она взяла самоотвод. Когда избирали лидера партии, из зала также предложили кандидатуры Валентины Семенюк-Самсоненко и Александра Мороза, но они оба опять взяли самоотвод", - рассказал первый заместитель председателя СПУ Юрий Ткаченко.

Отмечается, что Рудьковский претендовал на пост главы партии в 2011 году, однако тогда победа с перевесом в 15 голосов досталась основателю СПУ Александру Морозу. После проигрыша Рудьковского сначала исключили из политсовета с формулировкой "за действия, несовместимые с уставом партии", после чего, в декабре того же года, он демонстративно вышел из политической силы. На парламентских выборах в 2012 году Рудьковский прошел в Верховную Раду по округу №210 (Черниговская область) как самовыдвиженец.

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В Соцпартии уверяют, что Рудьковский восстановился в рядах СПУ около года назад во время избирательной кампании на прошлых парламентских выборах. "От многих партийцев поступали предложения, чтобы Николай Рудьковский возглавил партию. Особенно теперь, когда он стал депутатом Рады, чтобы у СПУ была трибуна в парламенте. Я лично уверен, что Николай Николаевич поможет вернуть Соцпартию на большую политическую арену", - заявил глава Центральной контрольной комиссии СПУ Николай Салтановский.

Кроме того, в ходе съезда были утверждены новые устав и программа СПУ. Именно эти документы предусматривают наличие двух руководителей в партии - председателя и лидера. "Глава партии реализует политический курс, он же будет руководителем фракции, если у нас будет своя группа или фракция в Верховной Раде. В компетенции лидера скорее организационные и внутрипартийные вопросы", - объяснил Салтановский.

По информации газеты, Мороз сохранит свою должность основателя СПУ, а также получит пост в партийной организации, которая будет координировать работу всех направлений деятельности политической силы. По словам Ткаченко, соответствующее решение будет принято на заседании политсовета, которое состоится на следующей неделе.