Брат Балоги, Рудьковский и Волков стали регионалами

Это, как пишет Украинская правда, видно из результатов голосования, обнародованных на сайте Верховной Рады.

В частности, регионалом стал брат Виктора Балоги Павел. Сам Виктор Балога, как известно, заявил, что определится с фракцией через 3 месяца.

Во фракцию Партии регионов из самовыдвиженцев присоединились кум Ющенко Давид Жвания, скандальный министр транспорта Николай Рудьковский, завхоз парламента эпохи Кучмы Александр Волков, муж секретаря Киевсовета Галины Гереги Александр.

Вошел во фракцию регионалов человек Пинчука Яков Безбах, которому освободили округ оппозиционеры. Также присоединились к фракции Партии регионов экс-бютовцы Иван Куровский и Сергей Буряк.

Ценой присоединения последнего могло быть обещание возглавить бюджетный комитет.

Человек Порошенко Владислав Атрошенко также вступил во фракцию власти.

Кроме того, регионалами стали следующие самовыдвиженцы: Виктор Бондарь, Антон Киссе, Александр Пономарев, Владимир Развадовский, Владимир Струк, Игорь Марков, Юрий Шаповалов, Олег Кулинич, Владимир Пилипенко, Игорь Молоток, Владимир Мельниченко, Виктор Зубик, Валентин Нечипоренко.