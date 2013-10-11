Янукович поздравил сборную по баскетболу с прекрасным результатом на Евробаскете

«Прежде всего, хочу всех поздравить с прекрасным результатом, что наша сборная вошла в чемпионат Европы впервые в истории, в шестерку лучших команд Европы», - сказал Президент во время встречи.

По убеждению Главы государства, полученный высокий результат дает возможность украинским баскетболистам показать себя на Чемпионате мира, который состоится в Барселоне в феврале 2014 года.

По его словам, достижения украинских баскетболистов важны в контексте подготовки Украины к проведению Евробаскета-2015. «Вы как люди, которые приняли сегодня в свои руки флаг Украины, можете войти в историю развития украинского баскетбола», - сказал Президент.

Виктор Янукович отметил, что в рамках подготовки уже строится необходимая спортивная инфраструктура.

По убеждению Главы государства, Украина в последнее время достигла значительных успехов как в баскетболе, так и в других видах спорта, в частности, в теннисе.

«Это свидетельствует о том, что мы на правильном пути, и нам нужно как можно больше молодежи привлекать к занятиям спортом», - подчеркнул он, добавив, что успехи представителей Национальной сборной являются примером для подражания молодого поколения украинцев.

Виктор Янукович подчеркнул, что достижения украинских спортсменов являются визитной карточкой страны на мировой арене. Как отметил Президент, во время его разговора с Президентом США Барак Обама упоминал об известном во всем мире баскетболисте Александре Волкове.

В свою очередь, члены сборной по баскетболу подарили Виктору Януковичу именную футболку и мяч с подписями членов команды.

«Мы благодаря Вашей поддержке создали условия для сборной», - сказал президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков.

Он отметил, что подготовка спортсменов для участия в Чемпионате была проведена на высоком уровне. «Мы гордо ходили в майках Украины по Любляне и чувствовали поддержку», - сказал он. А.Волков подчеркнул интерес СМИ и общественности к победам украинской сборной и отметил, что для украинских спортсменов это большая ответственность. «Еще раз спасибо за то, что баскетболу дали вторую жизнь», - подчеркнул президент Федерации баскетбола Украины.

СПРАВКА

С 4 по 22 сентября 2013 года Национальная мужская сборная команда Украины по баскетболу участвовала в финальной части чемпионата Европы в г. Любляна (Словения). Сыграв в своей подгруппе пять игр с командами Бельгии (58:57), Израиля (74:67), Германии (88:83), Франции (71:76) и Великобритании (87:68), команда вышла в следующий этап, попав в 12 лучших команд Европы.

Впервые в истории команда будет участвовать в финальных соревнованиях чемпионата мира 2014 года в Испании. Жеребьевка финальных соревнований состоится в феврале 2014 года.

Благодаря успешному выступлению в финальной части Чемпионата Европы 2013 года команда в мировом рейтинге поднялась на 45 место.